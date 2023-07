La Gazzetta dello Sport - L'Arabia tenta Pogba: pronti 100 milioni

Offerta da 100 milioni per tre anni al centrocampista francese, ma gli arabi vogliono valutare le sue condizioni.

Paul Pogba torna a Torino. Dopo due giorni a Gedda, con tanto di pellegrinaggio a La Mecca, il francese si è ripresentato in Italia agli ordini della Juventus.

Motivi personali a parte però, tra le motivazioni che hanno portato centrocampista ex Manchester United a visitare la penisola araba c'è il forte interessamento di uno dei ricchissimi club del campionato saudita.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Al-Ahli ha pronta un'offerta faraonica: 100 milioni per tre anni di contratto. Impossibile dunque declinare senza andare almeno a vedere di che cosa si tratta.

Pogba vorrebbe restare in Europa e dimostrare a tutti di poter essere ancora un calciatore di livello internazionale, da top club.

L'offerta economica però è allettante, anche se gli arabi vogliono riflettere e valutare le condizioni fisiche del Polpo, in campo appena 161 minuti nella scorsa stagione.

Alla Juventus, in caso di cessione, andrebbe un indennizzo di dieci milioni. Non tantissimi, ma che sarebbero comunque messi a bilancio come plusvalenza essendo il francese stato prelevato a parametro zero un'estate fa.

Che quel look arabeggiante sfoggiato all'aeroporto di Caselle sia un indizio premonitore sul suo futuro?