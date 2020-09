La Bundesliga riparte col pubblico: ok del Governo, stadi pieni al 20%

La Germania ritrova i tifosi: test di sei settimane con gli stadi pieni per un quinto, con eventuali modifiche in corso a seconda dei contagi.

Venerdì sera la riprenderà, a due mesi e mezzo dal termine della scorsa stagione. Lo farà, finalmente, con i tifosi sugli spalti. Il Governo Federale ha dato l’ok al ritorno del pubblico negli stadi, per un massimo del 20% della capienza totale.

I club si sono immediatamente mossi per poter iniziare la vendita dei biglietti e poter riempire le tribune, per quanto possibile. Anche se non per tutti andrà allo stesso modo: i club Bavaresi, infatti, potrebbero dover aspettare.

L’accesso agli stadi sarà strettamente legato alla curva dei contagi di ogni Land, ovvero di ogni regione: qualora l’incidenza media sui 7 giorni dovesse essere di 35 o più contagiati ogni 100.000 persone, il governo regionale non permetterà l’apertura dello stadio per quel giorno.

Sarebbe, ad esempio, il caso del , che stando così le cose (con 40 contagiati ogni 100.000 persone in Baviera) non potrebbe aprire le porte dell’Allianz Arena per il match inaugurale della stagione contro lo .

Dopo aver concluso la scorsa stagione a porte chiuse, i Geisterspiele possono diventare presto un brutto ricordo: il silenzio in campo e il vuoto delle tribune potranno presto scomparire, sostituiti dai tifosi e dai loro incitamenti.