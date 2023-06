L'ultima offerta dello sceicco Jassim: c'è tempo fino a venerdì per cedere lo United

Il gruppo qatariota guidato dallo sceicco Jassim bin Hamad Al-Thani avrebbe presentato un'offerta finale per l'acquisizione del Manchester United.

Il corteggiamento della famiglia Al Thani nei confronti del Manchester United sta per arrivare alle battute finali, e l'esito è incerto.

L'offerta, come rivela il Daily Mail, è la quinta dello sceicco Jassim da quando è iniziato il processo di acquisizione a febbraio ed è stata fatta come parte di un avvertimento "prendere o lasciare" ai proprietari americani dello United. Secondo quanto riferito, il gruppo qatariota ha fissato la scadenza di venerdì, data entro la quale l'offerta rimarrà valida, senza ulteriori trattative nel frattempo.

Lo sceicco Jassim avrebbe presentato l'offerta direttamente ai Glazer e al Raine Group, i banchieri americani che supervisionano la situazione. La mossa è un tentativo di eliminare l'offerta rivale del miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe, che in precedenza era stato indicato come il principale offerente. La sua offerta permetterebbe di continuare a coinvolgere i Glazer per un periodo prolungato, con grande disappunto dei tifosi dello United.

L'offerta "prendere o lasciare" presentata dai qatarioti è anche un tentativo di porre fine al protrarsi di questa saga. I proprietari americani dello United sono sempre più sotto esame per i loro ritardi, con le scadenze originarie fissate per la fine di aprile. L'incertezza che si è venuta a creare ha avuto un impatto sulla strategia di mercato della squadra guidata da Erik ten Hag, nonché sulla capacità del club di far firmare nuovi contratti ai giocatori chiave.

Resta da vedere se la determinazione dei Glazer sarà messa alla prova fino al punto di accettare l'offerta dell'ultima ora dei qatarioti. Se dovessero rifiutare l'offerta, che si dice sia inferiore al prezzo richiesto di 7 miliardi di euro, o se non dovessero rispondere in tempo, potrebbe essere un segnale per far propendere i Glazer a favore di Ratcliffe - e a una potenziale permanenza prolungata dietro le quinte.