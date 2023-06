L'UEFA squalifica Mourinho: 4 giornate dopo gli insulti all'arbitro Taylor

José Mourinho non sarà in panchina nelle prossime 4 partite in campo europeo: l'UEFA lo ha squalificato in seguito ai fatti di Siviglia-Roma.

Oltre alla sconfitta ai rigori, la beffa. José Mourinho è stato squalificato per quattro giornate dall'UEFA in seguito alla finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia e, soprattutto, agli insulti rivolti all'arbitro Taylor dopo la partita.

L'allenatore portoghese, si legge nel comunicato, salterà "le prossime quattro partite di competizioni UEFA alle quali avrebbe altrimenti partecipato", per essersi lasciato andare a "un linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara".

L'ufficiale di gara in questione è appunto Taylor, protagonista di un arbitraggio contestatissimo dalla Roma a Budapest: prima un inesistente calcio di rigore concesso al Siviglia, e poi tolto solo grazie all'ausilio del VAR, quindi un penalty non concesso ai giallorossi per un tocco di braccio in area di Fernando.

“E' una fottuta vergogna! - così si era rivolto Mourinho a Taylor dopo averlo incrociato nel parcheggio interno della Puskas Arena - Una fottuta vergogna! V*******o!”.

Le altre sanzioni

Non solo Mourinho: l'UEFA ha deciso di sanzionare anche la Roma dopo i fatti di Budapest. 50000 euro di multa al club e trasferta vietata per una partita europea ai tifosi giallorossi "per lancio di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, danneggiamenti e disturbo della quiete pubblica".

Una seconda multa, questa volta di 5000 euro, è stata comminata alla Roma "per la condotta impropria della squadra".

Sempre la Roma, infine, dovrà contattare la Federazione ungherese entro 30 giorni per trovare un accordo per quanto riguarda i danni procurati dai suoi sostenitori in finale, come "bidoni rotti, scatole di carta, bicchieri, cavi e due seggiolini rotti".