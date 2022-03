Arrivato accompagnato da un carico di grandi aspettative, non ha mai debuttato con la Fiorentina. Ora è al centro di disputa in Argentina dopo essere stato denunciato per atti di esibizionismo sessuale in pubblico, tra cui la masturbazione in presenza di vicini e persone minorenni nei pressi della sua casa a Berazategui, a pochi chilometri da Buenos Aires.

Il protagonista della vicenda è Hernan Toledo, esterno offensivo classe 1996 in forza all'Estudiantes e con una breve parentesi in carriera in Italia, proprio nel club viola, dall'estate 2016 a febbraio dell'anno successivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riporta il portale argentino 'Pagina 12', Toledo è stato denunciato da una vicina di casa, insieme al calciatore del Racing Enzo Copetti, per atti osceni in luogo pubblico. I due si sarebbero masturbati davanti la finestra di casa, mostrandosi nudi davanti ai passanti.

A respingere le accuse ci ha pensato lo stesso Toledo attraverso un post apparso sul suo profilo ufficiale Instagram:

"Visto quanto sta emergendo dai media, vorrei chiarire quanto segue: due coppie convivono in una casa nel quartiere di Fincas de Hudson da marzo 2022 poiché la moglie di Enzo Copetti è mia cugina. Non è stata mai praticata alcuna azione d'esibizionismo. La nostra stanza è al primo piano e quello che vogliono definire come esibizionismo non è che un’invasione della nostra intimità. Infine, esonero da ogni responsabilità Enzo Copetti. La violazione della proprietà privata da parte di questo vicino sarà accertata e avvierò le relative azioni legali per rivendicare il danno all’immagine pubblica della nostra famiglia”.

Al momento, la vicina che ha sporto denuncia al 3° commissariato di Gutierrez il 23 marzo scorso ha preferito non lasciare dichiarazioni pubbliche e non rendere pubblico il video in cui ci sarebbero i due calciatori nudi.

"Uno degli inquilini, mercoledì scorso a mezzogiorno, era completamente nudo davanti alla finestra che affaccia sulla strada, dove passeggiano ragazzi e ragazzo. Inizialmente ho ignorato la cosa, pensando che non si fosse accorto di essere notato visto che è arrivato da poco. Ma in realtà stava mettendo in mostra il suo pene" ha scritto la donna nella chat con i gli altri vicini, secondo quanto riferisce 'Pagina 12'.

"Ieri sera, verso le 20:30, ero con le mie figlie e ho visto un ragazzo avvicinarsi alla finestra che affaccia sulla strada - ha aggiunto la donna -, totalmente nudo, spegnere la luce e iniziare a masturbarsi, illuminandosi con il flash del cellulare".

Secondo le fonti argentine, la donna ha presentato una copia della denuncia al proprietario dell'immobile e a i vicini con l'obiettivo di risolvere il contratto d'affitto con Toledo e Copetti.