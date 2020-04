Kurzawa si allontana dalla Juve: tratta con il Barcellona

In procinto di trasferirsi a gennaio dal PSG alla Juve in cambio di De Sciglio, Kurzawa potrebbe finire al Barcellona da parametro zero.

Molto più di un'idea, quasi un trasferimento vero e proprio. e a gennaio hanno pensato concretamente di mettere a segno uno scambio: Layvin Kurzawa in bianconero, Mattia De Sciglio alla corte dei parigini.

Semaforo rosso scattato all'ultimo secondo. Dopo un'attenta valutazione della rosa, infatti, il CFO Fabio Paratici non se l'è sentita di lasciar partire un terzino utilizzabile in entrambe le fasce. Il tutto, al tempo stesso, considerando le condizioni precarie di Danilo.

Meglio, quindi, arrivare fino al termine della stagione con un elemento affidabile - al netto degli infortuni - in rosa. Per poi, successivamente, analizzare la situazione. Ma senza pensare ancora all'ex , in quanto gusti e opportunità possono cambiare rapidamente.

Ora, inoltre, c'è un'altra pretendente pronta a fare sul serio per Kurzawa: il . Negli ultimi giorni, infatti, i blaugrana hanno intensificato i contatti con l'agente Kia Joorabchian, apparecchiando la tavola per la volata finale.

I catalani, in vista del mercato estivo, hanno le idee chiare. Il grande sogno, che sarebbe un ritorno, si chiama Neymar. Dunque, in proiezione un investimento monstre. E se per realizzare grandi progetti occorre sfoggiare una forza economica notevole, anche risparmiare diventa un concetto primario. Da qui, appunto, l'idea Kurzawa, pronto a svincolarsi dal .

Contemporaneamente, per fare cassa, il Barcellona lavora per trovare una collocazione a Junior Firpo, accostato recentemente al , che starebbe seguendo la traccia con estema attenzione.

In sintesi, scatto del Barcellona per Kurzawa, con la sempre più defilata. A , probabilmente, decideranno di puntare su Luca Pellegrini in alternativa ad Alex Sandro, due soluzioni che nell'immediato non richiedono esborsi e che, soprattutto, consentono di investire in reparti più bisognosi.