Retroscena Klopp: "Il Napoli ci ha regalato vino per la Champions vinta"

Curioso aneddoto di Klopp dopo Liverpool-Napoli: "Sono stati molto carini, ci hanno regalato bottiglie di vino rosso per la Champions vinta".

Un'amichevole in tutti i sensi. La sfida di lusso andata in scena ad Edimburgo, vinta nettamente dal per 3-0 sul , nasconde un curioso retroscena. A svelarlo, dopo il match, è stato Jurgen Klopp.

C'entra il trionfo europeo dei Reds nell'ultima stagione, ossia la alzata a discapito del nella finalissima giocata al Wanda Metropolitano di Madrid.

"Il Napoli è stato molto carino, prima della partita ci hanno regalato delle bottiglie di vino rosso. E' strana questa preparazione, chiunque ci incontri non fa altro che congratularsi per la Champions".

Un gesto cordiale, quello del club di De Laurentiis nei confronti del Liverpool, che certifica gli ottimi rapporti tra il Napoli e la società inglese. Con tanto di brindisi.