Kiwior e l'endorsement di Lewandowski: il boom del centrale che piace alle big

Il polacco si sta imponendo come uno dei profili più interessanti in circolazione. Tanto da avere incantato anche Lewandowski: "Ma chi è questo?".

Jakub Kiwior. Un nome che fino a un paio di anni fa avevano sentito probabilmente solo gli osservatori professionisti e qualche sporadico appassionato di calcio polacco.

Oggi, il difensore centrale dello Spezia è diventato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo in un ruolo che fa sempre più fatica a far emergere nuovi campioni.

Partito dal settore giovanile de GKS Thychy, squadra della sua città natale, viene portato a confrontarsi con un calcio dal maggiore tasso tecnico e di competitività dall'Anderlecht nel 2016.

L'impatto con il Belgio non è però positivo per il giovane polacco, che non esordirà mai in Prima Squadra e tre anni dopo verrà spedito al Podbrezova in Slovenia.

Qui inizia un nuovo percorso di crescita che lo porta a passare allo Zilina, una delle squadre più titolate dei nostri dirimpettai orientali e club dove ha mosso i primi passi un altro grande centrale del nostro campionato: Milan Skriniar.

A notare questo massiccio difensore, capace però di giocare con risultati molto buoni anche a centrocampo, è lo Spezia.

Il club bianconero, dopo aver centrato la salvezza in Serie A, lo acquista per meno di 2,5 milioni e lo mette a disposizione di Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano riesce a valorizzarlo al massimo sfruttandolo come mediano davanti alla difesa. La qualità del piede mancino, unita alle caratteristiche fisiche e alla predisposizione ai ripiegamenti difensivi, fa di lui l'arma in più dei bianconeri nella battaglia per centrare la seconda salvezza consecutiva.

La scorsa estate è stato l'oggetto del desiderio di alcuni grandi club italiani, in primis Milan e Roma, alla ricerca di un innesto di qualità a prezzi ancora moderatamente bassi.

Un serio tentativo per lui lo ha effettuato il West Ham, arrivato a mettere sul piatto 12 milioni di euro. Una proposta però rifiutata dal club ligure senza grossi rimpianti da parte del polacco.

"Non ho mai avuto dubbi, qui sono felice. Sono rimasto con l’obiettivo di meritarmi il posto, giocare con continuità e conquistare una nuova salvezza. Non penso alle voci di mercato, sono concentrato sullo Spezia e sul big match contro la Juventus”.

In questa stagione Gotti lo ha riportato al centro della difesa, dove Kiwior sta continuando a fornire prestazioni di assoluta qualità.

Se aveste ancora dubbi sul valore del calciatore, ci pensa Robert Lewandowski a fugarli. L'attaccante del Barcellona e capitano della nazionale polacca ha parlato di lui esprimendo elogi importanti.

“Il ragazzo ha gran potenziale, l’ho notato nel riscaldamento prima del match contro l’Olanda e ho detto: "Ma chi è questo?". Poi in partita mi sono reso conto che è stato straordinario.”

Un vero e proprio endorsement. Segnale che di strada da fare ne ha ancora davanti tanta, ma anche che è pronto a confrontarsi con panorami ben più competitivi di quelli ai quali è stato abituato finora.