Khedira torna allo Stoccarda: ruolo da consigliere insieme a Lahm

Sami Khedira torna nel club nel quale è cresciuto: l’ex Juventus ricoprirà il ruolo di consigliere con Philipp Lahm.

Ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, lo Stoccarda ha deciso di affidarsi a uomini dalla comprovata esperienza per provare ad invertire la rotta.

Lo ha fatto non rafforzando la squadra, bensì inserendo nel suo organigramma due campioni del mondo: Sami Khedira e Philipp Lahm.

Per entrambi si tratta di un ritorno allo Stoccarda: Khedira torna nella sua città natale e nel club nel quale si è imposto a grandi livelli prima poi di continuare la sua carriera al Real Madrid, alla Juventus e all’Hertha Berlino, mentre Lahm, una delle già grandi leggende della storia del Bayern, ha giocato in presto per due stagioni allo Stoccarda tra il 2003 ed il 2005.

Entrambi si uniscono al club con il ruolo di consiglieri dell’amministratore delegato Alexander Wehrle.

“Sono felice - ha spiegato Lahm - di legarmi ad un club così speciale nel quale tanto si riconoscono i suoi tifosi. Sami ha giocato con il Real e la Juve, mentre io ho passato tutta la mia carriera al Bayern. Abbiamo avuto esperienze decisamente diverse e per questo daremo un contributo diverso”.