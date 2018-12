Kashima Antlers-River Plate: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Kashima Anters e River Plate si sfidano nella 'finalina' che vale il terzo posto al Mondiale per Club dopo i ko in semifinale con Real e Al Ain.

Dopo le sconfitte rimediate in semifinale, rispettivamente contro Real Madrid ed Al Ain, Kashima Antlers e River Plate si giocano la piazza d'onore nella finale per il terzo posto al Mondiale per Club.

Dopo il trionfo in Copa Libertadores, nella tormentata doppia sfida contro i rivali storici del Boca Juniors, gli argentini del River Plate sono arrivati negli Emirati Arabi probabilmente scarichi sia mentalmente che fisicamente incappando nell'inatteso ko contro un Al Ain volato in finale del Mondiale per Club. Per i giapponesi del Kashima Antlers, invece, l'1-3 col Real era un esito già previsto da molti.

QUANDO SI GIOCA KASHIMA ANTLERS-RIVER PLATE

Kashima Antlers-River Plate si gioca sabato 22 dicembre 2018 allo 'Zayed Sports City Stadium' di Abu Dhabi: calcio d'inizio fissato per le ore 14:30 italiane.

DOVE VEDERE KASHIMA ANTLERS-RIVER PLATE IN TV E STREAMING

Il match tra Kashima Antlers e River Plate non sarà visibile in Italia: i diritti tv del Mondiale per Club, infatti, sono rimasti invenduti.

PROBABILI FORMAZIONI KASHIMA ANTLERS-RIVER PLATE

Nei Kashima Antlers Doi e Soler guidano l'attacco dei nipponici, con Abe ed Endo pronti ad accompagnare la fase offensiva agendo da esterni alti. River Plate con l'ex Genoa Pratto in un tridente completato da Martinez e Borrè.

KASHIMA ANTLERS (4-4-2): Kwoun; Nishi, Jung, Shoji, Yamamoto; Endo, Nagaki, Serejo, Abe; Doi, Soler.

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Fernandez, Ponzio, Palacios; Martinez, Borrè, Pratto.