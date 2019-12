Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Dybala, Sarri vara il tridente

La Juventus si schiera con un 4-3-3 puro, in cui Dybala fa compagnia a Cristiano Ronaldo e Higuain. In difesa Demiral con Bonucci.

Le formazioni ufficiali di - :

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Dybala più Cristiano Ronaldo più Higuain: Sarri conferma il tridente visto nel finale del match contro il , mandando in panchina Bernardeschi e puntando sui tre attaccanti. Davanti alla difesa c'è il recuperato Bentancur, in difesa Demiral con Bonucci. In porta Buffon, che prende il posto dell'infortunato Szczesny.

Udinese con il consueto 3-5-2 e la presenza di De Paul, recuperato e titolare nella posizione di mezzala. La coppia offensiva è formata da Okaka e Lasagna. Sulle fasce Ter Avest e Larsen, stante la perdurante assenza di Sema.

