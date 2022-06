La Juventus punta Simeone: può arrivare per 15 milioni

I bianconeri puntano sull'attaccante del Verona, in prestito dal Cagliari, come alternativa a Vlahovic. Morata sempre più lontano.

Le manovre di mercato della Juventus proseguono. Dopo aver praticamente chiuso l'affare che riporterà Paul Pogba in bianconero, la squadra di Allegri ora è alla ricerca di un vice Vlahovic.

Il nome giusto individuato dalla dirigenza juventina - come riferisce la Gazzetta dello Sport - sembra essere quello di Giovanni Simeone. L'attaccante, nella scorsa stagione autore di un ottimo campionato con la maglia del Verona, è ancora di proprietà del Cagliari.

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra non proibitiva ma che potrebbe anche abbassarsi data la retrocessione dei sardi in Serie B.

Sempre più lontano dalla Juventus è invece Alvaro Morata, per il quale l'Atletico Madrid chiede una cifra molto alta.

I colchoneros vogliono 35 milioni per il cartellino dell'attaccante spagnolo: un costo troppo alto per la Juventus, che non è intenzionata a spendere certe somme per un attaccante di quasi 30 anni.