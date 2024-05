Juventus-Salernitana in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

La Juventus può conquistare la qualificazione in Champions League contro la Salernitana: dove vedere la partita in tv e streaming.

JUVENTUS-SALERNITANA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La Juventus va a caccia contro la Salernitana della matematica qualificazione in Champions League, che potrebbe arrivare con due giornate dalla conclusione del campionato in caso di semplice vittoria.

La formazione di Stefano Colantuono, invece, non aspetta altro che la conclusione del campionato: è già aritmeticamente retrocessa e nella prossima stagione giocherà dunque in Serie B.

La gara d'andata si è giocata all'Arechi e ha visto la Juventus prevalere per 2-1 nel finale, dopo l'iniziale vantaggio della Salernitana. Anche in Coppa Italia hanno vinto i bianconeri, che si sono imposti con un nettissimo 6-1.

Tutte le informazioni utili su Juventus-Salernitana: diretta tv, streaming e formazioni.

JUVENTUS-SALERNITANA IN DIRETTA DOMENICA 12 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Juventus-Salernitana Competizione Serie A Data 12 maggio 2024 Orario 18:00 Stadio Allianz Stadium (Torino)

JUVENTUS-SALERNITANA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 12 MAGGIO

JUVENTUS-SALERNITANA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SALERNITANA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono

JUVENTUS-SALERNITANA: IL CONFRONTO

Una sola vittoria della Salernitana sulla Juventus, nel 1998/99. Per il resto, il bilancio in Serie A parla di 6 successi della Juventus e due pareggi in 9 precedenti.