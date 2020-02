Juventus sempre più convinta: Orsolini può tornare in bianconero

In estate il Bologna lo ha riscattato, ma la Juventus vuole sfruttare il canale preferenziale e riportare Riccardo Orsolini a Torino.

7 goal stagionali, una serie di prestazioni convincenti che hanno convinto tutti e una crescita costante, consacrata dalla convocazione in Nazionale. Riccardo Orsolini è uno dei grandi protagonisti del e della 2019/20. La prossima estate può essere quella più importante della sua carriera, non solo per una possibile chiamata all'Europeo, ma anche perché la potrebbe riportarlo alla base.

I bianconeri hanno stabilito un canale preferenziale con il club emiliano al momento della cessione. L'ex non è mai uscito dai radar della Signora, nonostante il cartellino sia interamente di proprietà del Bologna dallo scorso giugno. Il classe 1997 ha però tutte le caratteristiche per poter tornare in bianconero. Un osservatore dei campioni d' era presente al Dall'Ara sabato, quando i felsinei hanno battuto il .

La Juventus sta infatti promuovendo la linea verde sul mercato: acquisti giovani e di talento, che hanno già fatto la differenza in Serie A anche dopo poche partite. Demiral ne è l'esempio, così come Kulusevski. Il prossimo può essere Orsolini, soprattutto se dovesse continuare a convincere come sta facendo in questi mesi.

Nell'ottica di ringiovanimento della rosa, l'attuale numero 7 del Bologna in bianconero potrebbe prendere l'eredità di Bernardeschi, già vicino alla partenza nel mercato invernale. Potrebbe anche rappresentare l'alternativa a Douglas Costa in un ipotetico 4-3-3, modulo con cui Sarri sta provando a ri-plasmare la Juventus. Insomma, spazio ce n'è. Come d'altro canto il talento, quello che ha stregato la già nel 2017, quando lo ha acquistato dall'Ascoli.