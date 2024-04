Juventus-Milan in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Juve-Milan big match della 34ª giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-MILAN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Il big match della 34ª giornata di Serie A, in anticipo, vede affrontarsi Juventus e Milan.

I bianconeri, freschi di approdo in finale di Coppa Italia, devono blindare la qualificazione Champions dagli attacchi del super Bologna di Thiago Motta e - perché no - avvicinare il secondo posto occupato proprio dal Diavolo.

La squadra di Pioli, invece, dopo l'eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma e il ko nel derby che ha consegnato lo Scudetto all'Inter, sono chiamati a chiudere al meglio una stagione rivelatasi al di sotto delle attese.

Tutto su Juve-Milan: le formazioni, il canale tv e dove vederla in diretta streaming.

JUVE-MILAN IN DIRETTA SABATO 27 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Juventus-Milan Competizione Serie A Data 27 aprile 2024 Orario 18:00 Stadio Allianz Stadium (Torino)

JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A SABATO 27 APRILE

JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI JUVE-MILAN

Nonostante gli ingressi decisivi in Coppa Italia, sia Milik che Weah sono destinati ancora alla panchina in favore di Chiesa e Kostic. Gatti, squalificato martedì con la Lazio, torna in difesa al posto di Alex Sandro così come Szczesny rileva Perin tra i pali.

Musah terzino destro in un Milan con gli uomini contati in difesa (squalificati Calabria, Theo Hernandez e Tomori, ko Kalulu e Kjaer), dove Florenzi agirà a sinistra e nel mezzo ci sarà la coppia Thiaw-Gabbia. Bennacer e Reijnders in mediana, mentre Giroud si riprende la mattonella di centravanti sostenuto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

JUVENTUS-MILAN: IL CONFRONTO

Nei ben 224 precedenti tra Juve e Milan l'ago della bilancia pende in favore dei bianconeri: 88 vittorie a 65, con 71 pareggi.