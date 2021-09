Juventus-Milan, Allegri ritrova in allenamento Chiesa e Bernardeschi

I due giocatori, assenti nell'ultima gara di Champions League dei bianconeri, sono tornati ad allenarsi con la squadra in vista di domenica sera.

Archiviata la prima giornata di Champions League, Juventus e Milan si proiettano con la mente al big match di Serie A in programma domenica sera all'Allianz Stadium: per i bianconeri, in particolare, ci sono diversi nodi da sciogliere in vista della sfida contro i rossoneri.

Massimiliano Allegri per la trasferta di Malmo ha dovuto fare a meno di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, out per alcuni problemi che lo stesso tecnico ha spiegato alla vigilia.

"Bernardeschi ha ricevuto un colpo al ginocchio sabato in partita, nulla di grave, ma non riusciva a calciare, quindi ho preferito lasciarlo a casa. Chiesa ha questo fastidio al flessore e non mi sembra il caso di rischiare di perdere un giocatore per un mese".

La Juventus, dopo la sfida vinta per 0-3 in Champions League, è tornata ad allenarsi a Vinovo in preparazione della gara contro il Milan, con due notizie positive per Allegri: in campo sono scesi anche Bernardeschi e Chiesa, che dopo un discorso iniziale dell'allenatore (rivolto alla squadra) hanno preso parte alla sessione.

Sui social, il club bianconero ha pubblicato un video che ritrae Moise Kean servire un assist proprio allo stesso Chiesa: prove tattiche, e non solo, in ottica soluzioni alternative.

Crescono, quindi, le possibilità di vederli in campo all'Allianz Stadium domenica sera, in una gara importante per entrambe le formazioni, dopo gli impegni europei.