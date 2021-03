La Juventus crolla, Marchisio: "Si chiude il sogno del decimo Scudetto"

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, spiega: “La classifica rispecchia le prestazioni. Pirlo? Non conosco il suo futuro”.

Il ventottesimo turno del campionato di Serie A ha regalato la più clamorosa delle sorprese. La Juventus infatti è caduta in casa contro un Benevento che, a secco di vittorie da oltre due mesi, proprio allo Stadium ha trovato la forza per compiere una storica impresa che vale tre punti che rendono un po’ più in discesa la strada che conduce alla salvezza.

Quello patito dai bianconeri è uno stop pesante e Claudio Marchisio, parlando ai microfoni Rai negli studi di 90° minuto, ha parlato di un discorso Scudetto ormai chiuso.

“Ho visto la partita e credo che oggi si chiuda definitivamente il sogno del decimo Scudetto consecutivo. Il momento è delicato, il Benevento ha messo in campo quella voglia che la Juve non ha avuto e partite come queste è proprio con la voglia che devi chiuderle. Pirlo? Non so quale sarà il suo futuro”.

Secondo l’ex centrocampista bianconero i problemi della Juve partono da lontano.

“Negli ultimi anni non sono arrivati giocatori da Juve. Anche in partite potenzialmente semplici la squadra ha sempre fatto fatica a sbloccarla. Oggi non è stato concesso un rigore clamoroso, ma i difetti della squadra comunque restano. Va fatta attenzione perché le altre si stanno avvicinando. La classifica rispecchia quelle che sono state le prestazioni”.

Per la Juve potrebbe chiudersi un ciclo straordinario.