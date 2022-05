Juventus-Lazio e il dubbio da fantacalcio: goal di Patric o autorete di Alex Sandro?

Non solo la Serie A: anche la stagione del fantacalcio è alle battute finali e, con essa, tutti i dubbi e le incertezze di chi si sta ancora giocando un obiettivo per chiudere in maniera positiva e dare l'arrivederci alla prossima annata.

In Juventus-Lazio, posticipo del 37° turno, è giusto sottolineare un episodio al limite che potrebbe fare la differenza (a seconda che si tratti di un bonus o di un malus) nelle varie leghe: sotto la lente d'ingrandimento è finito il goal di Patric per i biancocelesti.

Sugli sviluppi di un corner, il difensore spagnolo ha impattato la sfera di testa trovando la deviazione sbilenca di Alex Sandro che ha messo fuori causa il suo portiere Perin, immobile e impotente dinnanzi alla traiettoria del tiro.

Una deviazione decisiva ma, a quanto pare, inutile per togliere la paternità della marcatura a Patric: la Lega Serie A ha assegnato il goal all'ex Barcellona, il cui tentativo era comunque indirizzato verso lo specchio della porta.

Prezioso +3, dunque, per chi ha schierato Patric, sfortunato -2 per chi invece ha deciso di puntare su Alex Sandro.