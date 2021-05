Juventus-Inter, 'pasillo' d'onore per i nerazzurri? Tifosi in rivolta

Alla vigilia del Derby d'Italia tiene banco la questione passerella d'onore. La Juve omaggerà l'Inter? Dal tifo bianconero arriva un secco "no".

E' giorno di vigilia. Domani all'Allianz Stadium, Juventus e Inter si troveranno di fronte per il quarto confronto diretto stagionale se si sommano i faccia in Serie A e in Coppa Italia. Posta in palio altissima esclusivamente per la Juve che nei 90' di domani si gioca le residue chance di approdo alla Champions League dell'anno prossimo.

E l'Inter? I nerazzurri, freschi di Scudetto vinto con quattro giornate d'anticipo, si presentano all'appuntamento senza alcun tipo di pressione anche se, si sa, quando in campo ci sono le due formazioni più titolate d'Italia trovare stimoli e motivazioni extra diventa di fatto un gioco da ragazzi.

Ad alimentare le ore precedenti il match c'è la questione "pasillo" improvvisamente riportata in auge dalle dichiarazioni di Andrea Pirlo durante la tradizionale conferenza stampa prepartita.

“Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare”.

E' doveroso, però, partire dal principio. Ossia dal significato della parola "pasillo”. In spagnolo significa letteralmente "corridoio". In ambito sportivo si tratta di una vera e propria passerella riservata nei confronti della squadra vinctrice di un campionato o di una coppa. I giocatori vengono accolti sul terreno di gioco passando tra due file parallele lungo le quali si dispongono i componenti della squadra avversaria, pronti ad omaggiare l'ingresso dei campioni.

Paese che vai, usi e costumi che trovi. E' successo in Spagna, è vera e propria tradizione in Premier League. Differente, invece, il discorso che riguarda la nostra Serie A, quantomeno sino ad una settimana fa, quando quando Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha preteso che i suoi calciatori riservassero tale tributo all'Inter campione d'Italia prima di lasciare spazio al duello sul campo. A questo punto sorge spontanea la domanda: i bianconeri faranno lo stesso nei confronti del grande ex Antonio Conte?

Una grossa fetta di tifo bianconero, sui social, si è espressa assolutamente contraria rivendicando un tributo che la stessa Juve non ha mai ricevuto in occasione dei nove precedenti campionati vinti. Nella giornata di domani, poco prima delle 18, verrà sciolto ogni dubbio a riguardo.