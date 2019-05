Juventus-Inter, incontro per Icardi a Londra: i nerazzurri chiedono 80 milioni

Incontro a Londra tra Ausilio e Paratici per parlare della cessione di Icardi, la Juventus offre 60 milioni ma l'Inter ne chiede 80. Niente scambi.

Mauro Icardi dall' alla si può fare. Secondo 'Il Corriere di ' infatti la trattativa per il trasferimento dell'ex capitano nerazzurro in bianconero è ripresa a Londra dove Fabio Paratici ne avrebbe parlato con Piero Ausilio.

I due erano in tribuna per assistere a - ma poi si sarebbero incontrati in un hotel londinese per discutere del possibile affare.

Sul tavolo però non c'era l'eventuale scambio con Dybala , ormai quasi definitivamente naufragato, bensì solo un'offerta cash: la Juventus valuta Icardi 60 milioni di euro , quasi metà della clausola rescissoria valida solo per l'estero, mentre l'Inter non vuole cedere Icardi per meno di 80 milioni. La distanza tra domanda e offerta insomma c'è ancora, ma non sembra insuperabile.

Ovviamente l'acquisto di Icardi costringerebbe la Juventus a cedere un pezzo pregiato e gli indiziati restano due: Pjanic e Dybala. In particolare il secondo, specie se Allegri dovesse davvero restare, non sembra più al centro del progetto bianconero.

L'Inter con la cessione di Icardi farebbe invece registrare una plusvalenza da record e secondo 'Tuttosport' per sostituirlo punterebbe a uno tra Dzeko e Lukaku, altri due veri numeri 9.

Il futuro di Icardi all'Inter ovviamente è strettamente collegato a quello di Spalletti, col quale i rapporti si sono incrinati durante questa stagione. Ecco perché una sempre più probabile conferma del tecnico spingerebbe Marotta a cedere l'ex capitano.

Icardi perlatro, come rivelato da Wanda Nara, era stato già cercato dalla Juventus la scorsa estate quando i bianconeri avrebbero proposto senza successo uno scambio con Higuain all'Inter. L'argentino inoltre viene ritenuto un ottimo partner d'attacco per Cristiano Ronaldo col quale potrebbe coesistere senza problemi. L'affare si scalda, insomma.