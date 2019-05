Juventus, Douglas Costa annuncia: "Vorrei chiudere al Gremio"

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Douglas Costa rivela il desiderio di chiudere la carriera al Gremio, in Brasile.

Non è stata sicuramente la stagione migliore per Douglas Costa, per usare un eufemismo. 17 presenze in , molti spezzoni, e solo un goal messo a segno. Poi tanti infortuni ed alcuni episodi non impeccabili, come l'iniziale squalifica per lo sputo a Di Francesco.

Il giocatore della ha risposto ad alcune domande su Instagram, fatte direttamente dai suoi followers. Ed una risposta, in particolare, fornisce in qualche modo una notizia per la carriera del brasiliano.

"Dove voglio chiudere la mia carriera? Al Gremio".

Risposta secca, senza indecisioni, da parte di Douglas Costa. Un trasferimento che ovviamente non avverrà adesso, ma più avanti nella carriera dell'ex calciatore del . Poi c'è spazio anche per commentare ed elogiare alcuni giocatori della Juventus.