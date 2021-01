Juventus, ottimismo per Chiesa e McKennie: si allenano parzialmente in gruppo

Andrea Pirlo spera di recuperare sia l'ex Fiorentina che l'ex Schalke per la sfida di domenica sera. Ci sono buone sensazioni.

Weston McKennie e Federico Chiesa potrebbero essere a disposizione di Andrea Pirlo per - , il big match della domenica di che si giocherà a San Siro alle ore 20.45.

Alla Continassa sia l'ex che il classe 1997 hanno svolto parte dell'allenamento insieme ai compagni. A due giorni dal derby d' c'è ottimismo intorno alle loro condizioni.

I due si erano fermati durante Juventus- di sabato scorso. Lo statunitense aveva accusato un dolore muscolare che lo ha costretto a uscire dopo soltanto una ventina di minuti.

Altre squadre

Chiesa invece è rimasto in campo quasi fino al termine della gara stringendo i denti per un dolore alla caviglia. Gli esami avevano escluso lesioni anche per lui, così come per McKennie.

A San Siro entrambi sperano di recuperare in tempo per una magliia da titolare. In caso di forfait, potrebbero giocare dal primo minuto Rabiot e Kulusevski.