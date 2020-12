La Juventus brucia la Roma su Reynolds: c'è l'ok del giocatore

Passi avanti della Juventus sul giovane terzino dell'FC Dallas Bryan Reynolds: operazione da 7-8 milioni di euro per l'americano.

La continua a guardare al futuro in ottica mercato puntando maggiormente profili giovani e di prospettiva: l'opera di ringiovanimento della rosa passa per Bryan Reynolds, terzino classe 2001 dell' seguito anche dalla .

I bianconeri hanno però bruciato la concorrenza giallorossa nelle ultime ore strappando l'ok del giocatore, che arriverebbe però soltanto a giugno: il talento americano potrebbe infatti essere inizialmente girato in prestito a causa degli slot per gli extracomunitari già pieni in casa della Vecchia Signora.

Se da una parte la squadra capitolina ha perso terreno, dall'altra la Juventus sembra aver accelerato le operazioni illustrando il proprio progetto al giocatore, che arriverebbe per circa 7-8 milioni di euro. Restano però da definire gli ultimi dettagli dell'intesa economica: resiste su questo fronte l'offerta del , ancora in piena corsa per il giocatore.