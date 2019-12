Juventus-Lazio, Bentancur stangato: tre giornate di squalifica

Rodrigo Bentancur è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo dopo il confronto acceso con il quarto uomo nel finale di Juventus-Lazio.

E' costato caro a Rodrigo Bentancur il comportamento tenuto nel finale di - in cui ha ricevuto un cartellino rosso per somma di ammonizioni, causando la punizione poi trasformata da Danilo Cataldi per il goal del definitivo 1-3.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare il centrocampista uruguaiano per tre giornate di campionato (salterà i match contro , e ), comminandogli anche un'ammenda di 10mila euro. Questo il comunicato.

"Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)".

Squalifica frutto dunque del turno obbligato per l'espulsione, a cui si sono aggiunte le due giornate relative al confronto concitato con il quarto uomo, avvenuto prima che Bentancur imboccasse la via degli spogliatoi.

Un'altra assenza pesante in mezzo al campo per Maurizio Sarri, che almeno fino a marzo non potrà disporre dell'infortunato Sami Khedira: per Bentancur una leggerezza inaccettabile a questi livelli.