Juventus, nuova auto per Cristiano Ronaldo: costa 1 milione di euro

Cristiano Ronaldo ha aggiunto un altro bolide alla sua collezione: è una McLaren Senna dal valore di 1 milione di euro, solo 500 le unità sul mercato.

Cristiano Ronaldo ha una grande passione per le automobili sportive e costose, in garage ne ha diverse: d'altronde uno come lui può permettersi ogni sfizio, compreso quello dell'acquisto di una McLaren Senna.

Il fuoriclasse della ha mostrato ai suoi followers su Instagram con un video il nuovo bolide, ovviamente già provato nei pressi della villa piemontese che lo ospita.

Il portoghese si è assicurato una vettura presente sul mercato con sole 500 unità, dal prezzo compreso tra 850mila euro e 1 milione: 800 cavalli di potenza e passaggio da 0 a 100 in soli 2,8 secondi. Strabiliante la velocità massima raggiungibile di 340 km/h.

Ronaldo potrà così sperimentare da vicino una tecnologia già presentata dalla Mercedes anche in Formula 1, 'avvicinandosi' al campione del mondo Lewis , per il quale nutre profonda stima professionale e d'amicizia.