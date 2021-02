La Juventus sbarca su Amazon: sarà protagonista della serie ‘All or Nothing’

La Juventus sarà protagonista della serie ‘All or nothing’, con ‘All or Nothing: Juventus’. La serie sarà disponibile su Amazon nel 2021.

Dal campo di calcio allo schermo. La Juventus si appresta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in ‘All or Nothing’, ovvero la serie di documentari sportivi distribuita da Prime Video.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero, che ha spiegato che, attraverso ‘All or Nothing: Juventus’, sarà possibile seguire le vicende della prima squadra come mai era stato possibile fare prima.

Pirlo e i suoi uomini verranno infatti seguiti dalle telecamere per tutta la stagione in corso, cosa questa che permetterà di entrare nel mondo Juve e di seguire quello che è i vero ‘dietro le quinte’.

Con ‘All or Nothing: Juventus’ si avrà quindi di fatto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center, e conoscere da più vicino i giocatori, ma anche i membri del Management e dello staff.

𝗔𝗹𝗹 𝗢𝗿 𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴: 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀

E' ufficiale: i bianconeri saranno protagonisti della docu-serie Amazon Original, disponibile nel corso del 2021 su @PrimeVideoIT!#AONJuve — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2021

Il Chief Revenue Officer di Juventus, Giorgio Ricci, attraverso il sito ufficiale del club bianconero, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio di questo nuovo progetto.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere tra i partner internazionali del franchise All or Nothing. All or Nothing: Juventus rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione costante del nostro Club. La collaborazione con Amazon Prime Video suggella il perfetto connubio tra due brand riconosciuti a livello globale e mossi da una spinta costante verso le sfide, il cambiamento e la capacità di creare in modo innovativo. Non vediamo l’ora di mostrare al mondo cos’è realmente il brand Juventus e cosa significa davvero, grazie all’innegabile qualità e allo stile inconfondibile della serie All or Nothing”.

Prodotta a Amazon Studios, ‘All or Nothing’ nel corso degli anni ha raccontato le vicende di varie squadre e di vari sport, comprese quelle di Manchester City, Tottenham e Bayern.

La serie Amazon Original ‘All or Nothing: Juventus’ sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021.