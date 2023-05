Il club bianconero ha pronta una lista di nomi per la prossima stagione in caso di addio del tecnico livornese.

La Juventus pronta a un possibile addio di Massimiliano Allegri: in caso di saluti del tecnico livornese il club bianconero avrebbe diversi nomi in lista per la prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da GOAL, tra questi ci sono quelli di Igor Tudor, Sergio Conceição e Thiago Motta, profili che sono in linea con i progetti futuri.

Il primo è reduce dalla prima stagione in Ligue 1 sulla panchina del Marsiglia, dopo l'esperienza, ottima, in Serie A con il Verona (vanno citate anche le esperienze passate, tra cui due parentesi concluse con la salvezza alla guida dell'Udinese): nonostante il rendimento altalenante, è riuscito a centrare la promozione in Champions League.

Per il secondo parlano i trascorsi al Porto, con i campionati e i titoli vinti in Portogallo: importante, Conceição è stato importante anche per la crescita e la valorizzazione dei giovani dei Dragões.

Il terzo ha sorpreso tutti in Serie A sulla panchina del Bologna, portato a un livello superiore nonostante le difficoltà d'inizio stagione, dovute alla situazione complessa legata al compianto Sinisa Mihajlovic.

Tre nomi a cui potrebbe aggiungersi qualcun altro: loro, però, vengono costantemente monitorati dalla Juventus in caso di addio di Allegri.