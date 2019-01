Juventus, Allegri si gode Ronaldo: "Decisivo? Lo abbiamo preso per questo motivo"

Allegri: "Bella partita contro un buon Milan, anche se potevamo chiuderla prima. Ronaldo decisivo? Lo abbiamo preso per questo motivo".

Primo trofeo stagionale per la Juventus , che ha battuto per 1-0 il Milan ed ha conquistato in questo modo l'ottava Supercoppa italiana della sua storia. Al termine del match ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri .

In primis un'analisi sui 90 minuti giocati in quel di Jeddah, con complimenti ai suoi ragazzi per quanto fatto vedere nel corso dei 90 minuti.

" E' stata una partita divertente, i ragazzi hanno giocato bene contro un buon Milan . Nel primo tempo in alcuni frangenti siamo stati un po' troppo lenti, ma poi siamo migliorati. Quando siamo rimasti in superiorità numerica potevamo fare meglio chiudendola prima con il secondo goal ed evitare di perdere palla quando eravamo in superiorità numerica, consentendo al Milan di ripartire. Faceva molto caldo, era la seconda partita al rientro dopo la sosta, ma era importante portarla a casa e ci siamo riusciti con una partita equilibrata dal punto di vista mentale ".

Elogio ad hoc nei confronti di Cristiano Ronaldo , decisivo per la conquista del trofeo.

" Ronaldo decisivo? Lo abbiamo preso per questo , è un giocatore importante e deve fare goal. Ha giocato bene, si è mosso in maniera corretta come ha fatto il resto della squadra ".

Menzione specifica anche per coloro che sono entrati in campo nel finale, su tutti Bernardeschi e Khedira. Nessun infortunio per Douglas Costa, uscito zoppicante.

" Douglas Costa? Erano solo crampi , è un giocatore recuperato che ha giocato una buona partita. Tutti i miei ragazzi hanno avuto grande professionalità, anche Khedira e Bernardeschi che sono entrati a fine partita. E' un segnale importante per il prosieguo della stagione. Dybala? Ha fatto una buona partita tra le linee, direi che ci ha dato una mano. In generale sta facendo delle buone partite, forse avrebbe potuto andare al tiro in qualche occasione ". L'articolo prosegue qui sotto

Il mercato in entrata bianconero non regalerà grossi colpi in questo mese di gennaio.