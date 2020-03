La Juve blinda Dybala: altro 'no' al PSG, il rinnovo si avvicina

I francesi hanno chiesto informazioni nelle scorse settimane, i bianconeri però non pensano più alla cessione: l'obiettivo è il prolungamento.

In 6 mesi può cambiare tutto, soprattutto nel calcio. Vedasi la e Paulo Dybala. Dalle voci di scambio con Lukaku in estate (indirettamente confermate dal belga di recente), fino alle discussioni per il rinnovo di contratto che hanno preso il via nelle scorse settimane.

Sullo sfondo, ora come in estate, il . L'ultima squadra a provarci con il 10 bianconero ad agosto: la 'Joya' era la priorità di Leonardo. Anche prima di Mauro Icardi, quello che è poi diventato il colpo per l'attacco nelle ultime ore di mercato e che ha già segnato 20 goal.

Il direttore sportivo brasiliano ci ha riprovato anche nelle scorse settimane. Informazioni, per provare a testare il terreno. La Juventus però ha le idee chiare e sono ben diverse da quelle di fine agosto: la priorità ora è il rinnovo di contratto, prolungare l'accordo inchiostrato nell'aprile 2017, che attualmente scade il 30 giugno 2022.

Altre squadre

Ad agosto la risposta che Paratici diede al PSG fu diversa: mancanza di tempo per provare a prendere un sostituto. Oggi la dirigenza bianconera vede invece nel numero 10 una pedina fondamentale.

Tesi ovviamente confermata dal campo, dalle prestazioni e dai goal decisivi. Ultimo quello contro l' , prima che il calcio, come tutto il mondo, andasse in quarantena. E dal suo legame con l' sempre più forte: da a , dove Dybala vuole continuare a scrivere il suo futuro a tinte bianconere.