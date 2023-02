Juric boccia Berisha: "Fatica a fare il secondo, si allena male: sta fuori"

L'allenatore granata chiarisce il suo punto di vista sul portiere albanese, finito ai margini della rosa: "Non ha accettato la situazione".

Ivan Juric non ha abituato il mondo del calcio all'apparenza: questo è certo. E' sempre stato un uomo diretto, da giocatore e da allenatore: ciò che pensa lo dice, senza filtri.

Nel corso degli anni ha sempre commentato le diverse situazioni legate alle sue squadre con estrema sincerità e trasparenza: ad alcuni non piace, ma è ciò che caratterizza il suo essere "diverso" dagli altri colleghi. Il tecnico del Torino si è ripetuto, questa volta alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

Incalzato per l'ennesima volta sulle vicende di Etrit Berisha, Juric ha chiarito una volta per tutte il suo punto di vista, ma facciamo un piccolo passo indietro.

Il portiere albanese non viene convocato dalla gara poi persa contro lo Spezia, il 15 gennaio, mentre non è mai sceso in campo nelle altre partite fino a quel momento.

L'ultima risale al termine della scorsa stagione, ovvero alla sfida contro la Roma del 20 maggio: il motivo è legato a una semplice scelta tecnica. Juric preferisce Vanja Milinkovic-Savic. Ma c'è di più.

"Berisha fa fatica a fare il secondo: si allena male ed è una cosa dannosa. Chi non si allena bene sta fuori".

Come ha spiegato l'allenatore granata, il portiere albanese non ha accettato il ritorno al ruolo di secondo, dopo la parte finale del campionato passato vissuta da protagonista.

"L'anno scorso ha dato un grosso contributo, ma adesso ha fatto fatica ad accettare questa situazione. Preferisco che si alleni a parte e che Gemello faccia il secondo".

Mai banale, insomma, il parere di Juric che, come accaduto in passato, prende un'altra volta una posizione forte.