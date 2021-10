Jorginho non ha dubbi sul Pallone d'Oro: "Voterei per De Bruyne"

Come il resto dei suoi colleghi, Jorginho non potrà votare per il Pallone d'Oro. Davanti a tale eventualità, però, non avrebbe dubbi.

La vittoria della Copa America ha portato Leo Messi ad essere il favorito numero uno per il successo nel Pallone d'Oro 2021. Dietro di lui, però, sperano altri grandi come Lewandowski e Jorginho, oltre a diversi outsider. Non vincerà Kevin de Bruyne, vista la grande ressa, ma il belga otterrà sicuramente un buon numero di voti.

Tra questi, se fosse possibile il voto dei giocatori, ci sarebbe stato anche quello di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea, Campione d'Europa con i Blues e l'Italia, ha infatti evidenziato di avere una grande stima per il collega, con cui battaglierà per vincere la Premier League 2021/2022.

Intervistato da ESPN Brazil, Jorginho ha confessato:

"Secondo me De Bruyne ha un'intelligenza calcistica sopra la media. Voterei per lui, se potessi, perchè chiunque ami il calcio non può che apprezzare De Bruyne, per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni e perché capisce il calcio come pochi".

La vittoria di Jorginho è difficile per scarso appeal internazionale rispetto a Lewandowski e Messi, ma è praticamente certo il suo inserimento tra i top. L'ex Verona ha scherzato sul poter dare il voto a sè stesso".

"Se non mi voto io, chi mi dovrebbe votare? E poi almeno un voto io voglio averlo".

Un giornalista per nazione, come noto, darà la sua classifica con cui verrà assegnato il Pallone d'Oro: cinque punti al primo, quattro al secondo, tre al terzo, due al secondo e uno al quinto. In passato oltre i media, quando il premio era organizzato da France Football e FIFA, a dare il proprio voto erano anche i commissari tecnici delle Nazionali e i rispettivi capitani.

Ora non più: De Bruyne, così come Jorginho, dovranno sperare nei rappresentanti dei media di tutto il globo.