Joao Pedro si sblocca in Turchia: goal alla prima da titolare col Fenerbahce

Esordio da titolare con la maglia del Fenerbahce e subito goal nel 2-0 inflitto al Kayserispor per Joao Pedro, già idolo dei tifosi turchi.

La stagione non era iniziata nel migliore dei modi o, per essere precisi, non era iniziata affatto a causa di un infortunio muscolare che aveva fatto slittare l'esordio col Fenerbahce: Joao Pedro, però, non ci ha impiegato molto a lasciare il segno in terra turca.

Smaltito il problema fisico, l'ex attaccante del Cagliari aveva saggiato le sue condizioni nel finale del match perso per 1-0 sul campo del Konyaspor, per poi scendere in campo nell'undici titolare che ha sfidato - e battuto - il Kayserispor sabato sera a Istanbul.

2-0 il risultato finale, aperto proprio da una marcatura dell'italo-brasiliano al 37': controllo di coscia ed esterno destro di pregevole fattura, culmine di un'azione avviata proprio da lui con uno spettacolare colpo di tacco che ha infiammato il 'Şükrü Saraçoğlu'.

Joshua King ha raddoppiato in avvio di ripresa, mettendo il lucchetto su una vittoria che ha proiettato il Fenerbahce a quota dieci punti dopo le prime cinque giornate di campionato, a ridosso della prima posizione.

Una notizia ottima per Jorge Jesus, in ottica immediata e futura: l'acquisto di Joao Pedro, arrivato per 5 milioni più 1,5 di bonus, può davvero fare la differenza tra i sottili equilibri di una Süper Lig che il Fenerbahce non vince dalla stagione 2013/2014.