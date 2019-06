James Rodriguez al Napoli, lui ammette: "Dipende dal Real Madrid"

La Copa America di James Rodriguez e della sua è terminata nella notte italiana, con la sconfitta ai rigori contro il . Ma, soprattutto in , c'è un'altro aspetto del giocatore colombiano che interessa in questi giorni: il suo futuro.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

James Rodriguez infatti sembra un promesso sposo del , ma la trattativa, come ammette lo stesso fantasista dopo l'eliminazione delal Colombia, non dipende solo da lui.

"Il mio futuro? Ci sono 20 giorni ancora per decidere. Dipende soprattutto del , ci sono persone che decidono e io in questo senso non posso fare niente".