'Italiani' in evidenza in Sud America: a segno Arthur e Lautaro

Nelle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, Brasile e Argentina vincono rispettivamente contro Uruguay e Perù.

Mentre in Europa si gioca la UEFA , in Sud America si giocano le partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Nella notte si sono giocate due partite molto importanti, quella tra e e quella tra e Perù.

Tantissimi i giocatori della che sono scesi in campo in queste due partite, a partire da due che con i loro goal sono stati decisivi: Lautaro Martinez segna con l'Argentina e partecipa alla vittoria per 2-0, stesso risultato per il Brasile che batte il Perù anche grazie al goal di Arthur.

⚽️ ¡Gol de Lautaro Martínez! La visita amplía la diferencia en el marcador a los 28' de la primera parte.



⏱️ PERÚ 🇵🇪 0-2 🇦🇷 Argentina



Míralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 18, 2020

Classico goal per Lautaro Martinez, che scappa in verticale, salta il portiere avversario e poi deposita a porta vuota da posizione angolata. L'Argentina ormai ha eletto il 'Toro' come attaccante titolare da affiancare a Messi (ancora a secco con la nazionale).

"Penso che oggi abbiamo giocato molto bene a calcio e siamo molto contenti. Con il non avevo fatto una bella partita, individualmente. Oggi ho dovuto ribaltare quell'immagine, più che altro personalmente, perché devo lavorare per la squadra. Siamo contenti. In occasione del goal è stato molto bravo Paredes a vedere il mio scatto".

Queste le parole di Lautaro Martinez, che si prepara adesso a tornare all' . Quasi contemporaneamente, un calciatore della brillava nel Brasile: Arthur. Un tiro dalla distanza, deviato, che si insacca alle spalle del portiere dell'Uruguay. Poi ci ha pensato Richarlison ad arrotondare il risultato.

¡Gooool de Brasil! Tras un remate de larga distancia, y un desvío en un jugador uruguayo, Arthur Melo marca el primero para el 'scratch'.



⏱ Uruguay 🇺🇾 0 - 1 🇧🇷 Brasil



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Il centrocampista ex non si è ancora ambientato al 100% in . Pirlo lo aspetta ma ancora non ha la sua fiducia totale, spesso e volentieri gli preferisce Rabiot e McKennie. Arthur dovrà ancora lavorare molto per poter incidere anche in un campionato come quello italiano. Intanto brilla con la Seleçao, che male non fa...

Altre squadre

Per completare il quadro degli 'italiani': nell'Uruguay hanno giocato anche Godin, Caceres, Nandez e Bentancur (uscito al 60'); nel Brasile ha giocato tutta la partita anche Danilo; Martinez Quarta e De Paul in campo per l'Argentina (solo 1' per il Papu Gomez); gioia anche per Lapadula, in campo tutta la partita nel Perù.