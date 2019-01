Italia, Quagliarella ha convinto Mancini: sarà convocato per lo stage

Fabio Quagliarella parteciperà allo stage lampo della prossima settimana: in attesa di una chiamata per le qualificazioni ad Euro 2020.

Per lui parlano le prestazioni in campo e, soprattutto, i goal: sono tanti quelli realizzati da Fabio Quagliarella in campionato con la maglia della Sampdoria, ben sedici che gli valgono il primo posto nella classifica dei cannonieri, addirittura uno in più di Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo.

A segno da undici gare consecutive, ha eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta risalente alla stagione 1994/1995: domenica alle 18, nella sua Napoli, avrà l'opportunità di scrivere ulteriormente la storia del nostro calcio, stavolta in solitario.

Rendimento che non poteva passare inosservato agli occhi di Roberto Mancini, per nulla distratto dalla carta d'identità del bomber campano che tra due giorni spegnerà 36 candeline. Per il ct conta che chi scenda in campo dia il massimo, poco male se a farlo sia un giocatore navigato.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe praticamente scontato il ritorno di Quagliarella in Nazionale per lo stage che si svolgerà a Coverciano da mezzogiorno di lunedì alle 10-11 di martedì della prossima settimana.

L'ultima volta che 'Quaglia' venne convocato fu con Antonio Conte in panchina, nell'ottobre 2015, senza scendere in campo. Una chiamata che arriverebbe dopo oltre tre anni di assenza, giusto premio per chi sta meritando l'azzurro facendo i fatti sul terreno di gioco.

Il tutto con le qualificazioni per Euro 2020 sullo sfondo: con un Quagliarella così è lecito attendersi altre convocazioni future, magari con un occhio agli Europei veri e propri da cui la Nazionale dovrà ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali.

Oltre al bomber blucerchiato dovrebbero partecipare allo stage anche Conti, Inglese, Spinazzola, El Shaarawy e forse Magnani. Non ci saranno i giocatori di proprietà dei club esteri come Verratti e Balotelli, oltre a quelli impegnati nei posticipi del lunedì (Cagliari-Atalanta e Frosinone Lazio).