Italia-Olanda Femminile dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Sfida dei quarti di finale dei Mondiali femminili tra Italia e Olanda: tutto sulle formazioni e su come segure l'incontro in diretta tv e streaming.

L' Femminile è tra le migliori otto dei Mondiali: le azzurre affronteranno l' ai quarti di finale, eguagliando il percorso compiuto nel lontano 1991. Per le olandesi sarà invece la prima sfida a questo punto della competizione. In caso di parità al 90' verranno giocati i tempi supplementari ed, eventualmente, si procederà con i calci di rigore.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Per le ragazze della ct Milena Bertolini, tre vittorie e una sconfitta finora: dopo aver vinto il girone è arrivato il 2-0 con cui è stata spazzata via la , grazie alle reti (una per tempo) messe a segno da Giacinti e Galli.

L'Olanda ha invece fatto addirittura meglio: solo vittorie, compresa quella precedente nel primo turno della fase a eliminazione diretta contro il , superato di misura e a fatica con un po' di fortuna che non guasta mai.

La vincente del match sfiderà una tra e in semifinale e avrà l'opportunità di continuare a sognare un obiettivo difficilmente immaginabile soltanto poche settimane fa.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Italia-Olanda Femminile: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ITALIA-OLANDA FEMMINILE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Italia-Olanda Femminile DATA 29 giugno 2019, 15.00 DOVE Stade du Hainaut, Valenciennes ARBITRO Claudia Umpierrez (URU) TV Rai, Sky STREAMING RaiPlay, Sky Go

ORARIO ITALIA-OLANDA FEMMINILE

Italia-Olanda Femminile si giocherà sabato 29 giugno 2019 allo 'Stade du Hainaut' di Valenciennes alle ore 15. L'arbitro sarà l'uruguaiana Claudia Umpierrez, coadiuvata dalla connazionale Luciana Mascarana e dall'ecuadoriana Monica Amboya.

Il match tra Italia e Olanda Femminile sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Trasmissione anche in chiaro grazie alla Rai sul canale Rai Sport + HD (57 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle 14:45.

Coloro che sono abbonati a Sky potranno guardare Italia-Olanda Femminile in diretta su dispositivi come pc, smartphone e tablet sull'applicazione Sky Go. Per tutti gli altri ci sarà l'opportunità di assistere alla sfida su RaiPlay, piattaforma web in cui è possibile vedere tutti i programmi Rai in maniera assolutamente gratuita e senza bisogno di registrazione al sito.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal non vi farà mancare i consueti aggiornamenti con la diretta testuale che comprenderà tutta la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio: dalle ultime sulle formazioni alle scelte ufficiali dei ct, con grande spazio ovviamente al racconto in tempo reale delle azioni migliori di Italia-Olanda Femminile.

ITALIA FEMMINILE (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi, Bonansea; Giacinti, Girelli. Ct. Bertolini

OLANDA FEMMINILE (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. Ct. Wiegman