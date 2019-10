Italia-Grecia: dove vederla in tv e streaming

L'Italia ospita la Grecia per cercare la qualificazione anticipata a Euro 2020: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

L' cerca il pass per Euro 2020 con tre giornate di anticipo, ma per ottenerlo deve battere la Grecia nella sfida che si gioca stasera all'Olimpico di .

L'Italia guida il Gruppo J a punteggio pieno dopo sei partite proprio davanti alla Finlandia, seconda a -6 dagli Azzurri, e all'Armenia terza a -9.

La Grecia invece è penultima con 5 punti e praticamente fuori da ogni discorso. All'andata l'Italia si impose per 0-3 con reti di Bonucci, Insigne e Barella.

Nei dieci precedenti tra le due nazionali, la Grecia ha vinto solo una volta nell'ormai lontano 1972. Per il resto il bilancio parla di 6 vittorie dell'Italia e tre pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Grecia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ITALIA-GRECIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Grecia

Italia-Grecia Data: 12 ottobre 2019

12 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai

ORARIO ITALIA-GRECIA

Italia-Grecia si gioca allo stadio 'Olimpico' di Roma sabato 12 ottobre 2019. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 20.45. A dirigerla sarà l'arbitro russo Karasev.

Italia-Grecia verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 1. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Gli inviati a bordo campo saranno Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, mentre Marco Lollobrigida e Paolo Rossi interverranno dallo studio nel pre e nel post partita.

Italia-Grecia sarà visibile anche in diretta sul sito della Rai o tramite l'app Rai Play su tablet e smartphone senza bisogno di nessun abbonamento.

L'unico dubbio di Mancini riguarda l'attacco, dove Chiesa e Bernardeschi si giocano una maglia per completare il tridente con Insigne e Immobile. Mediana fatta con Jorginho, Barella e Verratti. In difesa Acerbi viene preferito a Romagnoli per fare coppia con Bonucci. I terzini saranno D'Ambrosio a destra con Spinazzola dall'altra parte.

La Grecia ha lasciato a casa tanti big: Manolas, Sokratis, Torosidis, Samaris e Mitroglu. In difesa quindi i centrali saranno Siovas e Lambropoulos. La punta centrale sarà invece Koulouris.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

GRECIA (4-4-1-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Lambropoulos, Stafylidis; Mantalos, Zeca, Kourbelis, Donis; Vrousai; Koulouris.