Quasi delineata l'Italia anti-Belgio: novità Chiesa al posto di Berardi

Mancini dovrebbe confermare quasi tutto l'undici titolare visto contro l'Austria: dubbio Chiellini in difesa, davanti probabile spazio a Chiesa.

Vincere è un obbligo: per la storia, per la carica dei tifosi che saranno presenti a Monaco, per l'orgoglio. L' Italia sfiderà il Belgio per staccare il pass della semifinale contro una tra Svizzera e Spagna, l'impegno sulla carta più ostico in un cammino che finora ha visto i ragazzi di Roberto Mancini fare tre su tre nel girone e battere l'Austria dopo i tempi supplementari.

A sbloccare il risultato contro la squadra di Foda ci ha pensato Federico Chiesa con un gioiello d'alta scuola, utile per allargare le maglie della difesa austriaca e propiziare il successivo raddoppio siglato da Matteo Pessina. Proprio il figlio d'arte, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe essere la novità di formazione venerdì sera in Germania.

Qualora fosse scelto da Mancini per partire dal primo minuto, prenderebbe il posto di Domenico Berardi sulla fascia destra del tridente offensivo: l'attaccante del Sassuolo è parso svuotato contro l'Austria e un po' di riposo potrebbe fargli bene per ricaricare le pile in vista dell'eventuale semifinale.

Tenere fuori questo Chiesa, una vera e propria 'ira di Dio', sarebbe però un azzardo enorme: la sua titolarità è divenuta oggetto di dibattito tra i tifosi, a causa di una confidenza invidiabile con quella zona di campo e una forma fisica straripante che il commissario tecnico non ha potuto proprio ignorare.

L'abilità del figlio d'arte sta nello 'spaccare' la partita subentrando dalla panchina, ma la curiosità di Mancini sta nel vederlo all'opera fin da subito: è chiaro che le condizioni psico-fisiche della retroguardia avversaria saranno diverse (e migliori rispetto ad un match già sviluppatosi a dovere), ma questo stato di grazia non può che indurre all'ottimismo.

L'avvicendamento tra Berardi e Chiesa potrebbe non essere l'unico nelle idee di Mancini, che valuta anche il ritorno di Giorgio Chiellini: se dovesse offrire garanzie dal punto di vista fisico, il centrale della Juventus sarebbe schierato in coppia con Bonucci e al posto di Acerbi, autore di una grande gara a Wembley e provato tra i titolari nell'allenamento di mercoledì. Dubbio che verrà inevitabilmente sciolto nelle prossime ore.