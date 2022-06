Prima volta storica per Israele: è in finale agli Europei Under 19

Campione Under 19 in Asia per sei volte, Israele fa parte ufficialmente dell'UEFA dal '94 dopo gli anni da membro provissorio in Europa e Oceania.

Israele è in finale ad Euro Under 19. Risultato a sorpresa nel torneo di categoria, che ha visto la Francia eliminata in semifinale in seguito all'autorete di Tourè e alla rete di Kanzapolsky. Virginius non è bastato: transalpini fuori al pari dell'Italia e team allenato da Ofir Haim a sfidare l'Inghilterra.

Per la terza volta qualificata agli Europei Under 19, dopo due edizioni senza aver superato il primo turno, Israele ha stupito tutti eliminando la Francia. Inghilterra favoritissima per conquistare il trofeo di categoria, ma in gara secca, il prossimo primo luglio, tutto può accadere.

I bianco-blu hanno ora la possibilità di vincere il primo trofeo europeo della propria storia, dopo aver gareggiato sia in Asia che in Oceania. Il motivo? Il Conflitto Israelo-Palestinese portò i paesi arabi a chiedere all'AFC, la federazione asiatica, l'estromissione della federazione israeliana.

Per vent'anni, fino al 1994, data dell'ingresso permanente nell'UEFA dopo due anni provvisori, Israele ha fatto parte della federazione oceanica dal 1974 al 1979, dell'UEFA dal 1980 al 1984 e dunque nuovamente dell'OFC dal 1985 al 1991. Poteva solo prendere parte alle qualificazioni, ma non eventualmente alla fase finale dei tornei.

Disputando le gare in Asia, come membro di tale federazione, Israele ha conquistato sei tornei Under 19 (1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972), nonchè la Coppa d'Asia con la Nazionale maggiore nel 1964. Proprio vincendo le qualificazioni asiatiche Israele riuscì a giocare i Mondiali del 1970, unica edizione - vinta dal Brasile di Pelè sull'Italia - in cui ha partecipato.

La stella della Nazionale Under 19 di Israele? Il numero dieci Oscar Gloukh, trequarista del Maccabi Tel Aviv. In mezzo guida la squadra capitan Ilay Madmon, 18enne mediano del Bnei Yehuda Tel Aviv. Solamente il 17enne Tai Abed milita fuori dal confini nazionali, in particolare in Olanda con le giovanili del PSV.

Dopo l'exploit degli Europei Under 19, comunque vada la finale contro l'Inghilterra, difficilmente la situazione rimarrà questa nel 2022/2023: i club dell'Europa occidentale hanno preso appunti per il calciomercato in corso.