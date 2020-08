Isla riparte dal Brasile: ad un passo l'approdo al Flamengo

L’ex centrocampista di Udinese, Juventus e Cagliari, Mauricio Isla, è ad un passo dal Flamengo. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

In ha vestito le maglie di , e e proprio al club sardo il suo nome è stato accostato anche in tempi recenti. Nel futuro di Mauricio Isla non ci sarà il ritorno in , bensì una nuova avventura in .

Chiusa la sua esperienza in con il Fenerbahçe il centrocampista cileno è stato, nelle ultime settimane, uno dei giocatori più contesi in assoluto. Come riportato da Sky infatti, sulle sue tracce c’erano anche Betis, e Boca ma, alla fine, ad avere la meglio sulla nutrita concorrenza è stato il Flamengo.

I crismi dell’ufficialità mancano ancora, ma di fatto la trattativa è da considerarsi in dirittura d’arrivo. L’operazione dovrebbe essere chiusa già nella giornata di lunedì quando Isla, che attualmente si trova in , si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma su un contratto che sarà di due anni e mezzo.

Isla, 32 anni, è una leggenda del calcio cileno, visto che con la Nazionale Roja ha totalizzato 115 presenze ed ha vinto la Copa America nel 2015 e nel 2016. In Italia, con la Juventus, ha messo in bacheca tre Scudetti e due Supercoppe Italiane.