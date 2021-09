Il rammarico di Inzaghi: "La prestazione c'è stata ma dovevamo vincere, Sensi starà un po' fuori"

Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato delle difficoltà dei suoi giocatori dopo la sosta per le nazionali: "Bisognerebbe aggiustare i calendari".

L' Inter non va oltre il 2-2 a Marassi contro la Sampdoria. Dopo i successi contro Genoa e Verona, i nerazzurri impattano allo Stadio 'Ferraris' contro la squadra di Roberto D'Aversa. Simone Inzaghi non riesce a sfatare il tabù delle prime tre sfide in campionato: in carriera, l'ex allenatore della Lazio non è mai riuscito a portare a casa il bottino pieno.

Dopo il fischio finale, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara tra i suoi ragazzi e la Sampdoria.

"C'è rammarico perché era una partita che volevamo vincere. Una squadra come la nostra che va due volte sopra... Abbiamo sbagliato con Perisic, Calhanoglu e Lautaro tre occasioni semplici. Poi abbiamo preso due goal. Sarebbe stato importantissimo vincere. Rammarico nel momento in cui ho fatto i cambi, Sensi si è fatto male e abbiamo giocato gli ultimi minuti in 10. Andiamo avanti con fiducia. Tanto caldo, campo non ottimale, ma abbiamo fatto un buon gioco. C'è qualcosa da rivedere con calma: se andiamo due volte in vantaggio dobbiamo portare a casa la vittoria. Il primo un goal fortuito, il secondo un tiro al volo di Augello. Dispiace ma andiamo avanti".

Inzaghi si aspettava un finale di gara diverso, con l'infortunio di Sensi a complicare i piani dell'allenatore dell'Inter:

"Pensavamo che nell'ultima mezz'ora la partita si sarebbe aperta, stavamo creando parecchi opportunità. Ci siamo ritrovati in 10, rischi anche di comprometterla. Ora dobbiamo ritrovare forza e giocatori. Con questi calendari... bisognerebbe aggiustarli".

Ai microfoni di DAZN, Inzaghi ha esaltato la prova di Federico Dimarco, autore del goal del vantaggio nel giorno della prima presenza da titolare:

"È una grande risorsa per noi. Si è presentato nel migliore dei modi, può fare il terzo (di difesa, ndr) benissimo. È un piacere vederlo allenarsi, oggi ha avuto i crampi al 62' e non me lo sarei mai aspettato".

L'Inter deve già fare i conti con i primi infortuni della stagione. Tra i calciatori alle presi con i problemi fisici c'è Stefano Sensi, che ha lasciato il campo e la squadra in 10 qualche minuto prima del fischio finale: