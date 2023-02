Inzaghi punta su Skriniar nel derby: "Molto probabilmente sarà della partita"

Il tecnico nerazzurro è pronto a puntare nuovamente sul centrale slovacco: "Non giudico le sue scelte, ma l'uomo e il giocatore che sono unici".

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del derby di Milano. Inter contro Milan, l'una di fronte all'altra in una notte che vale tantissimo. Non solo in termini di classifica. Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa:

"Il derby è una partita sentitissima da tutti. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti per dare tutto e siamo contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia".

"I derby sono sempre una storia a sé. Abbiamo giocato 6 derby in questi due anni. Quelli di coppa ci hanno aiutato a vincere dei trofei, quelli in campionato ci hanno dato delusioni. La soluzione migliore per queste sfide è mantenere il giusto equilibrio mentale"

"Siamo ad un punto della stagione dove i punti sono importanti per qualsiasi obiettivo. Skriniar? Non giudico le sue scelte ma l'uomo e il giocatore che sono unici. Ragazzo splendido che lavora ogni giorno benissimo. Molto probabilmente sarà della partita".

"La fascia di capitano? Abbiamo delle gerarchie in base alle presenze. Skriniar non sarà più il capitano, ne abbiamo parlato molto tranquillamente. Il capitano è Handanovic, poi c'è Brozovic, Lautaro, D'Ambrosio. Si decide in base alle presenze".





"Abbiamo perso per 4 mesi Lukaku e 3 mesi e mezzo Brozovic. E sono 2 giocatori importantissimi. Con Romelu parlo molto, non aveva mai avuto questi problemi. Si è fermato dopo gli infortuni e ora sta lavorando per tornare al meglio: le ultime due settimane sono state molto positive. Lui è dispiaciuto per non aver potuto dare il contributo che volevamo, ma non è colpa sua. E' dipeso tutto dall'infortunio".

"Lautaro? E' da un anno abbondante che gioca ad alto livello, al di là del Mondiale. Se l'è meritato per come lavora e per la sua disponibilità".