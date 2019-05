Inzaghi-Lazio, futuro da decifrare: spunta la suggestione Siviglia

La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio resta in dubbio: previsto un nuovo incontro con Lotito, nel frattempo spunta il Siviglia.

Che ne sarà di Simone Inzaghi? Da un lato una permanenza alla , dall'altra le sirene che lo vorrebbero in lizza per le panchine di e . Ma adesso spunta una nuova suggestione, che conduce a .

Già, perchè come rivela 'Tuttosport' l'allenatore piacentino sarebbe finito nei radar del club andaluso per affidargli la panchina nella prossima stagione: il tutto, in attesa di un nuovo incontro con Claudio Lotito.

Tra Inzaghino e il patron biancoceleste c'è distanza sulla prosecuzione del 'matrimonio', ma se ne saprà di più una volta andato in scena il prossimo summit sul futuro previsto tra oggi e domani.

'Radiosei' fa il punto sui dialoghi avviati tra Lotito ed Inzaghi: la Lazio propone un triennale da 2 milioni, il tecnico sarebbe disposto a restare un'altra stagione fino a scadenza per poi fare le valigie nel 2020 e rimanda di qualche settimana la decisione.

Non è da escludere un'intesa a metà strada, ossia raggiungendo un accordo fino al 2021: parti chiamate ad aggiornarsi, nel frattempo il Siviglia ammicca.