Inter-Torino in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

L'Inter festeggia contro il Torino la sua prima partita da campione d'Italia: dove vedere la gara del Meazza in tv e streaming.

INTER-TORINO: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

All'Inter è il giorno della festa: contro il Torino, la squadra di Simone Inzaghi scende in campo per la prima volta da campione d'Italia, titolo conquistato lunedì scorso grazie alla vittoria per 2-1 nel derby contro il Milan.

Inter-Torino era inizialmente in programma nel pomeriggio di sabato, ma è stata successivamente spostata al giorno successivo: per i nerazzurri sarà un modo per far festa davanti al proprio pubblico, mentre la squadra di Juric non ha ancora perso le speranze di andare in Europa.

Tutte le informazioni su Inter-Torino: quando si gioca, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

INTER-TORINO IN DIRETTA DOMENICA 28 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Inter-Torino Competizione Serie A Data 28 aprile 2024 Orario 12:30 Stadio Meazza (Milano)

INTER-TORINO IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 28 APRILE

INTER-TORINO IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

Inzaghi dovrebbe schierare la formazione migliore, ma non è escluso l'inserimento di qualche seconda linea, come Buchanan, Frattesi, Asllani e Arnautovic. Da capire chi potrebbe riposare tra Lautaro Martinez e Thuram.

Definito invece il Torino, in cui Rodriguez dovrebbe giocare da terzo difensivo con Vojvoda più avanti e Masina in panchina. In mezzo al campo Ilic con Ricci.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

INTER-TORINO: IL CONFRONTO

L'Inter ha vinto più del doppio dei confronti diretti con il Torino in Serie A: 73 contro 36. 50 infine sono i pareggi tra i nerazzurri e i granata.