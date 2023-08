Infortunio Acerbi: quando torna e quante partite salta

Esami strumentali per il difensore nerazzurro, a rischio per la gara d'esordio col Monza: nei prossimi giorni saranno rivalutate le sue condizioni.

A meno di due settimane dall’inizio del campionato con la sfida contro il Monza a San Siro, arrivano brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi.

Il club nerazzurro perde a 12 giorni dal primo match ufficiale della stagione 2023/2024 Francesco Acerbi.

Il difensore ha accusato un problema fisico e si è sottoposto questa mattina ad esami clinici per capire l’entità dell’infortunio.

A rivelare lo stop è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito della società di viale della Liberazione.

QUANDO TORNA ACERBI

“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra”.

Nella nota ufficiale del club nerazzurro non sono specificati i tempi di recupero di Acerbi, che potrebbe saltare la prima gara della nuova stagione.

“Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni” si legge.

In caso di forfait è scontata la titolarità di Stefan De Vrij in mezzo alla difesa, con Alessandro Bastoni e Matteo Darmian ai lati.

QUANTE PARTITE SALTA ACERBI

Al momento non è ancora chiaro quanto tempo Francesco Acerbi starà fuori e quante partite salterà in questo avvio di stagione.

Il difensore ex Lazio è in dubbio per la prima gara contro il Monza. L’Inter affronterà poi il Cagliari in trasferta e la Fiorentina in casa, prima della sosta per gli impegni della Nazionale.