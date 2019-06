Inter, senti Lukaku: "Sono un fan della Serie A, Conte il migliore al mondo"

Romelu Lukaku ormai da qualche settimana è uno dei giocatori accostati con più insistenza all' per questo calciomercato estivo. Dopo aver giocato e segnato nella partita tra e , ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti ai microfoni di 'Sport Mediaset'.

Si parte dal suo futuro e dalle voci che lo vogliono in orbita Inter. L'attaccante belga non sembra negare, anzi strizza l'occhio.

"Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del con cui ho un contratto".

"Sono un grande fan della , chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l' ".