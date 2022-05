Inter-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita:Inter-Sampdoria

Data: 22 maggio 2022

Orario: 18:00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il destino non è nelle sue mani, ma l'Inter ci crede ancora alla vittoria dello scudetto. Vincere e sperare nel Sassuolo: è questo il diktat della formazione di Simone Inzaghi, che a San Siro ospita la Sampdoria - già salva - nel 38° e ultimo turno di Serie A.

Obiettivo tre punti con un orecchio alla radiolina e quanto succede al 'Mapei Stadium'. Davanti a un 'Meazza' già sold out in vista degli ultimi 90 minuti della stagione, la formazione nerazzurra va a caccia della vittoria, per poi sperare nel successo a Reggio Emilia del Sassuolo sul Milan per poter effettuare il sorpasso in vetta all'ultima curva e conquistare il ventesimo scudetto della sua storia.

A dividere rossoneri e nerazzurri due punti in classifica, con il 'Diavolo' avanti negli scontri diretti e dunque in testa in caso di arrivo a pari punti.

A sfidare l'Inter ci sarà la Sampdoria di Giampaolo, reduce dalla salvezza aritmetica dopo i ko di Genoa e Cagliari nell'ultimo turno e dal 4-1 a Marassi nel posticipo di lunedì sulla Fiorentina.

All'andata, nel terzo turno di campionato, Sampdoria e Inter si divisero la posta in palio: nerazzurri avanti due volte, prima con Dimarco e poi con Lautaro Martinez, e in entrambe le occasioni ripresi dai blucerchiati, trascinati dalle reti dei difensori, Yoshida e Augello.

In questo articolo tutto su Inter-Sampdoria: dalle ultime notizie sulle formazioni a come seguire il match in TV e streaming.

ORARIO INTER-SAMPDORIA

La gara tra Inter e Sampdoria, in programma domenica 22 maggio 2022, si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE INTER-SAMPDORIA IN TV

Sarà possibile seguire Inter-Sampdoria in diretta TV esclusiva su DAZN, tramite una moderna Smart TV, scaricando la relativa app, o su console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, la telecronaca di Inter-Sampdoria sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin.

INTER-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Inter-Sampdoria sarà visibile in diretta streaming su DAZN, tramite l'app scaricabile sui dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL potrete seguire Inter-Sampdoria anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il nostro sito avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati minuto minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

Inzaghi ha a disposizione tutta la rosa, compreso Vecino che ha recuperato dal risentimento muscolare. Il tecnico dell'Inter manda in campo la formazione migliore, con i soliti ballottaggi a destra e in avanti. Darmian è in vantaggio su Dumfries, mentre Dzeko dovrebbe vincere il ballottaggio con Correa e far coppia con Lautaro.

Nella Sampdoria out lo squalificato Colley, espulso contro la Fiorentina. In dubbio la presenza di Sensi, alle prese con una lesione all'adduttore della coscia destra. Giampaolo conferma Sabiri alle spalle di Caputo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon, Sabiri; Caputo.