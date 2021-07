Inter e Roma lavorano allo scambio clamoroso: Perisic per Florenzi

Inter e Roma potrebbero presto chiudere un’operazione importante: Florenzi può trasferirsi in nerazzurro, Perisic farebbe il percorso inverso.

Uno gioca prevalentemente sulla fascia destra, l’altro su quella opposta, ma in comune hanno il fatto che sono i protagonisti di una trattativa che potrebbe portare ad uno degli scambi più clamorosi della sessione estiva di calciomercato.

Alessandro Florenzi e Ivan Perisic potrebbero presto scambiarsi le maglie, con il primo, fresco del titolo di campione d’Europa vinto con la Nazionale Azzurra, che passerebbe all’ Inter ed il secondo che si trasferirebbe invece alla Roma .

I contatti tra le parti sono già stati avviati e tutto è partito dalla volontà di Florenzi di non fare ritorno in giallorosso dopo le esperienze vissute in prestito prima al Valencia e poi al PSG .

L’ Inter si era messa sulle sue tracce già un anno fa, ma ora il discorso torna più che mai d’attualità soprattutto in considerazione del fatto che il club meneghino ha ceduto Hakimi e deve quindi trovare un rinforzo importante per l’out di destra.

La Roma, dal canto suo, ha chiesto proprio Perisic come contropartita per chiudere l’operazione sulla base di uno scambio.

I prossimi giorni diranno se la trattativa porterà ad una fumata bianca, intanto però le due società sono al lavoro per al fine di trovare il modo di mettere ogni tessera del puzzle al suo posto.