La fase a gironi della Youth League si apre con un Inter-Real Madrid: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

INTER-REAL MADRID YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid Data: 15 settembre 2021

15 settembre 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del digitale terrestre)

(numero 201 del satellite, numero 472 del digitale terrestre) Streaming: Sky Go

​L'Inter Primavera di Cristian Chivu ospita il Real Madrid nel primo turno del Gruppo D di Youth League 2021/2022. La formazione nerazzurro guidata dall'ex difensore romeno ospita l'Under 19 delle 'Merengues' nel debutto stagionale in campo internazionale.

Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni inizia l'avventura della formazione giovanili dei nerazzurri, inseriti nel Gruppo D con i 'Blancos', lo Shakhtar Donetsk e lo Sheriff Tiraspol.

Nel campionato Primavera 1, l'Inter è a quota 8 punti dopo le prime quattro giornate con uno 'score' di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla sfida Inter-Real Madrid di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-REAL MADRID

Inter-Real Madrid di Youth League si giocherà mercoledì 15 settembre 2021 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Calcio d'inizio fissato alle ore 16.

La partita Inter-Real Madrid di Youth League sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del digitale terrestre).

Mediante Sky Go sarà possibile seguire Inter-Real Madrid di Youth League in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app per Android o iOS, sia su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con i siti ufficiali delle due piattaforme.

INTER (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Moretti, Fontanarosa, Pelamatti; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Goffi; Abiuso, Owusu.

REAL MADRID (4-2-3-1): Lopez; Santos, Ramon, Chust, Gutierrez; Morante, Blanco; Marvin, Arribas, Rodriguez; Latasa.