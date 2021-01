Inter-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Derby d'Italia sarà il posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming.

INTER-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 17 gennaio 2021

17 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Serata di gala a 'San Siro' dove l'Inter di Conte ospita la Juventus nel Derby d' , valido come posticipo della diciottesima giornata di .

I nerazzurri, dopo otto vittorie consecutive, hanno raccolto solo un punto tra e scivolando a -3 dal . Ottimo momento di forma invece per la Juventus, che ha vinto le ultime tre partite di campionato contro , Milan e .

In caso di successo contro l'Inter, i bianconeri si porterebbero a -1 dai nerazzurri con una partita da recuperare. La squadra di Conte invece ha l'occasione di allungare a + 7.

Nella scorsa stagione, la prima di Conte sulla panchina nerazzurra, l'Inter è uscita sconfitta contro la Juventus allenata da Sarri sia all'andata che al ritorno.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-JUVENTUS

La partita tra Inter e Juventus si giocherà domenica 17 gennaio alle ore 20.45 come posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il palcoscenico del Derby d'Italia sarà un San Siro ancora senza pubblico per le note restrizioni anti-Covid in vigore ormai da mesi.

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che possiede i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile su Sky Sport Uno, su Sky Sport Serie A e sul canale numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire Inter-Juventus non soltanto in tv, ma anche in come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere al Derby d'Italia è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.

IN DIRETTA SU GOAL

Se invece vorrete seguire la diretta testuale di Inter-Juventus, dovrete solo sintonizzarvi qui su Goal, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita. Inoltre, lungo tutto l'arco della giornata, troverete notizie sulla partita, probabili formazioni e tutti i commenti post-gara.

Conte non può contare su Darmian, mentre dovrebbe essere disponibile Sensi, per il quale sono state escluse lesioni muscolari dopo il forfait in Coppa Italia. A centrocampo Gagliardini contende una maglia all'ex Vidal, in regia torna Brozovic, sicuro del posto Barella. Sulle fasce agiranno Hakimi e Young, nettamente favorito su Perisic. In attacco ovviamente rientra Lukaku dal 1' accanto a Lautaro Martinez, tutto confermato anche in difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Ha decisamente qualche problema in più Pirlo: De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro ancora assenti per Covid, out anche l'infortunato Dybala. Il tecnico bianconero dovrebbe tuttavia recuperare Chiesa e McKennie: se l'ex viola non dovesse farcela, potrebbe toccare a Kulusevski giocare come esterno destro con Ramsey dall'altra parte. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot sono favoriti su Arthur. In attacco rientra Cristiano Ronaldo accanto al recuperato Morata. Szczesny in porta, davanti a lui difesa con Danilo, Bonucci, Chiellini (in vantaggio su Demiral) e Frabotta.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.